Argentina, Scaloni rinnova fino al 2026: è ufficiale

Lionel Scaloni ha firmato il rinnovo con la Federcalcio argentina e sarà il ct della Seleccion fino ai prossimi Mondiali, in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. La Federcalcio dell'Argentina ha annunciato il rinnovo via Twitter: "Seguimos", è scritto nel post pubblicato dall'Afa. Il 44enne tecnico in carica dall'estate 2018 ha quindi prolungato il contratto per altri 4 anni.