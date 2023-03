Messi, l'oro mondiale dell'Argentina: guardate che regalo ha fatto a tutti

Dopo 36 anni l'Argentina è tornata sul tetto del mondo battendo in finale ai calcio di rigore la Francia. Festa grande in tutto il Paese, con i giocatori accolti come veri e propri eroi. A distanza di quasi 3 mesi dal trionfo, Lionel Messi ha deciso di regalare 35 iPhone d'oro ai suoi compagni e allo staff che hanno preso parte alla spedizione in Qatar. Su ogni dispositivo, da 24 carati, sono incisi nome, numero e il logo dell'Afa con scritto "World Cup Champions 2022". Una fonte vicina al calciatore ha detto: "Lionel voleva fare qualcosa di speciale e appariscente per celebrare il suo momento di maggior orgoglio. Si è messo in contatto con l'imprenditore Ben Lyons e insieme hanno ideato il design".