Belgio, Lukaku ancora fermo: salta l'esordio. Quando può tornare

DOHA (Qatar) - Il Belgio dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per le prime due partite di Qatar 2022. L'attaccante dell'Inter sta ancora faticando a recuperare dall'infortunio alla coscia e questa mattina non si è allenato con i compagni svolgendo lavoro differenziato. Lukaku dovrebbe tornare disponibile per la gara con la Croazia dell'1 dicembre e salterà dunque le prime due partite mercoledì contro il Canada e domenica contro il Marocco. Oltre all'attaccante nerazzurro mancava anche Thomas Meunier alle prese con i postumi della rottura dello zigomo che si era procurato lo scorso 19 ottobre in una gara del suo Dortmund.