Croazia-Belgio, Martinez: "Lukaku è un leader, fa la differenza". Sulla presunta lite...

Il ko contro il Marocco (2-0) ha tremendamente complicato il cammino del Belgio ai Mondiali di Qatar 2022. I Diavoli Rossi, infatti, attualmente sono terzi in classifica alle spalle di Croazia e Marocco a quota 4. La sfida contro la nazionale di Dalic, in programma giovedì alle 16, sarà dunque decisiva per strappare il pass per gli ottavi. A rendere ancora più teso il clima in casa Belgio, poi, ci sono le voci circa alcune liti che sarebbero avvenute all'interno dello spogliatoio, diventato dunque una polveriera. A tal proposito, il Ct Martinez nella conferenza stampa della vigilia c'ha tenuto a precisare che "alla gente piace buttarsi sulle 'fake news', come con quella storia dalla Francia. C'è più voglia di cercare notizie negative che di sostenere e unire la squadra. Dobbiamo renderci conto che qui siamo soli e facciamo tutto quello che possiamo per raggiungere il nostro obiettivo. Non so da dove venga la storia della Francia. Chiunque sia stato ha segnato un autogol per il Belgio. Come giornalista belga, se fossi in voi, preferirei sostenere il mio Paese piuttosto che indebolirlo".