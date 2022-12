Hazard, l'addio al Belgio dopo il flop Mondiale: "Mi mancherete"

Belgio, Hazard dà l'addio alla Nazionale

In precedenza era stato lo stesso Hazard a comunicare ai suoi dirigenti la decisione, che poi è stata resa pubblica con un post su Instagram: "Una pagina si chiude oggi. Grazie per il vostro amore. Grazie per il vostro sostegno ineguagliabile. Grazie per tutta la felicità che abbiamo condiviso dal 2008. Ho deciso di mettere fine alla mia carriera in Nazionale. Le nuove leve sono pronte. Mi mancherete". L'ex fantasista del Chelsea chiude quindi la carriera con i Diavoli Rossi con 126 presenze e 33 reti all'attivo, al secondo posto all-time della classifica marcatori alle spalle del solo Romelu Lukaku.