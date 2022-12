Incredibile, il Belgio cerca il ct su internet! "Inviare curriculum a..."

Dopo il divorzio tra Roberto Martinez e il Belgio in seguito al deludente Mondiale in Qatar, la Federcalcio belga è alla ricerca di nuovo commissario tecnico e lo sta cercando in una maniera molto particolare: pubblicando sul proprio sito un annuncio con il profilo dell'"allenatore ideale". I candidati avranno tempo fino al 10 gennaio per inviare curriculum e candidatura.