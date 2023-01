"Pirlo tra i candidati per la panchina del Belgio"

TORINO - Pure Andrea Pirlo è in corsa per la panchina del Belgio. Lo riporta il quotidiano belga "Het Laatste Nieuws", spiegando che il tecnico italiano avrebbe presentato la propria candidatura alla Federazione, in cerca di un nuovo commissario tecnico dopo la separazione con Roberto Martinez (che da ieri è ufficialmente nuovo ct del Portogallo di Cristiano Ronaldo in sostituzione di Fernando Santos).