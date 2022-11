Nel cuore della Juve tra caffè, Tuttosport e la rimonta scudetto

Incontri Baggio e Platini, la frase di Sivori

Con il loro cortometraggio, i tre della retroguardia fanno vedere la sala riposo, dove bevono il caffè. La sala riunione dove Max Allegri analizza i match, i lettini della fisioterapia dove spesso i giocatori soggiornano manipolati dai massaggiatori, il salone dove lavorano i fidati magazzinieri, l'ufficio del team manager Matteo Fabris, del medico e via discorrendo. E poi i corridoi, dove si leggono date, scudetti, e dove si vedono troneggiare i Palloni d'oro bianconeri, da Sivori a Cannavaro, da Platini a Baggio, da Paolo Rossi a Zidane e Nedved. E nel via vai, si scorgono alle pareti la frasi motivazionali, come quelle di Omar Enrique Sivori vicino alla vasca terapeutica: «Qui bisogna lottare sempre r quando sembra che tutto sia perduto, crederci ancora. La Juve non si arrende mai». O nella palestra, dove si trova: «Soffrire per la Juventus, Lottare per la Juventus, Vincere per la Juventus».