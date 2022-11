Brasile, Tite predica calma e Thiago Silva carica Neymar: "Pronto a fare la differenza"

DOHA (Qatar) - Giovedì, ore 20 al Losail Stadium, sarà la volta del debutto nei Mondiali 2022 del Brasile che affronterà la Serbia. Il Ct della Seleçao ha parlato alla vigilia della partita nella protocollare conferenza stampa senza sbilanciarsi sulla formazione che scenderà in campo contro i serbi: "Non dico la squadra per non dare all'avversario indicazioni sul modulo che sceglierò - aggiunge - Tutti monitorano tutti, abbiamo due moduli ma lavoriamo molto con aggiustamenti strategici. Il poco tempo per lavorare prima di ogni partita lo abbiamo sfruttato con un allenamento molto didattico. A Torino abbiamo lavorato su concetti generali rafforzando le nostre idee".