Alex Sandro e la gioia per l'esordio al Mondiale: "Ho lottato tanto..."

"Il mio esordio al Mondiale? Se sono qui è perché ho lottato tanto. Parecchi compagni mi hanno aiutato, ora è il mio momento e cercherò di fare il massimo. La nostra intesa si vede, se poi ciò che facciamo in allenamento riusciamo a farlo in campo possiamo avere maggior fiducia. Ma stiamo insieme da molto tempo, si vede. Il palo colpito? Eravamo sullo 0-0, avrebbe cambiato la partita. Siamo comunque felici della nostra prestazione". Sono le parole di Alex Sandro, esterno del Brasile e della Juventus, riportate da Globo Esporte dopo la vittoria dei brasiliani per 2-0 contro la Serbia ai Mondiali in Qatar.