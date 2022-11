Il Brasile perde Neymar e Danilo: le condizioni

La gioia per la vittoria contro la Serbia è ormai il passato perché la situazione infortuni in casa Brasile si è complicata terribilmente. Quello che preoccupa di più è Neymar , che ha riportato una "lesione al legamento laterale" della caviglia destra. Salterà sicuramente la fase a gironi. Problemi anche per Danilo , che ha accusato una distorsione alla caviglia nel match vinto contro i fratelli Milinkovic e Vlahovic: non giocherà contro Svizzera e Camerun.

L'angoscia di Neymar: come al Mondiale 2014?

L'angoscia di Neymar, ieri con la caviglia gonfia e occhi arrossati, è tornata ad assillare i tifosi brasiliani, traumatizzati dalle assenze per infortunio del numero 10 che spesso hanno coinciso con grandi prestazioni negative, come ai Mondiali del 2014 giocati in casa. Lo stesso O'Ney si era detto determinato a tornare il prima possibile, postando una foto su Instagram in cui si leggeva la frase "abbiate fede", e si era proiettato verso il prosieguo della competizione: "Complimenti alla squadra, è un primo passo. Ne mancano sei", riferendosi alle sei partite che mancano alla possibile conquista del titolo, finale compresa. Ma adesso la situazione sembra essere radicalmente cambiata.

Le parole del medico

"Neymar e Danilo hanno iniziato il trattamento ieri (giovedì) subito dopo la nostra partita. Oggi (venerdì) al mattino sono stati rivalutati e dopo i test fisici di oggi abbiamo pensato che fosse importante fare una ecografia e una risonanza magnetica in modo da avere più dati sull'evoluzione delle loro condizioni. Abbiamo rilevato una lesione del legamento laterale della caviglia destra di Neymar insieme a un piccolo gonfiore osseo. E una lesione al legamento mediale della caviglia sinistra di Danilo. I giocatori rimangono in cura. È molto importante avere molta calma e tranquillità, le valutazioni saranno quotidiane in modo da prendere le migliori decisioni possibili. Possiamo già dire che non avremo i due giocatori per la nostra prossima partita, ma restano in cura con il nostro obiettivo di cercare di recuperare in tempo per questa competizione”.