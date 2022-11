Neymar allo stadio? No, è il sosia. E Vinicius rivela: "Ecco perché è rimasto in albergo"

TORINO - Una lunga serie di selfie e autografi, Neymar non si è risparmiato. Peccato però che non fosse lui, ma un sosia , che si è presentato allo stadio 974 oggi pomeriggio per assistere alla gara tra Brasile e Svizzera. Sono ormai un paio di giorni che questa persona molto simile alla stella del Psg gira a Doha attirando l'attenzione dei passanti e questa volta si è presentato direttamente sulle tribune, in un match in cui la Seleçao non poteva disporre del giocatore in quanto infortunato.

Neymar in tribuna? No, il sosia

Il vero Neymar, comunque, non era allo stadio, ma ha seguito l'incontro dall'hotel, come rivelato da Vinicius al termine dell'incontro vinto 1-0 con la Svizzera: "Sono felice per la vittoria, ma un po' dispiaciuto per il fatto che oggi Neymar non era qui a gioire con noi. È rimasto in albergo perché non sta tanto bene. Non solo per via dell'infortunio, ma anche perché ha un po' di febbre. Ma spero che recuperi al più presto".