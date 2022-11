Del Piero, Neymar e la caviglia in prestito: "Ti offro la mia, ma devi giocare!"

TORINO - Per amore del calcio, Alessandro Del Piero sarebbe disposto addirittura a sacrificare una parte di sé . Già, pur di vedere di nuovo all'opera al Mondiale in Qatar Neymar , stella del Brasile ed emblema della bellezza del gioco, l'ex capitano della Juventus gli presterebbe la sua caviglia, così da farlo recuperare prima possibile dall'infortunio: "Prima non succedeva così spesso, ma la genetica dei ragazzi di oggi dice che sono più duri, più forti, più veloci. Così quest'anno si vedono degli scontri molto più duri e a lui auguro davvero il meglio. Amico mio, Neymar, se hai bisogno della mia caviglia sono felice di condividerla con te".

Del Piero, Neymar e la caviglia in prestito

La leggenda del club bianconero nel corso di un'intervista ha dato vita a questo divertente siparietto, alzando il suo piede come a volerlo offrire al brasiliano: "Mi dispiace davvero molto per l'infortunio. Neymar, se hai bisogno della mia caviglia sono felice di venire a prestartela. Non so se possiamo scambiarla per i Mondiali. Vorrei solo vederti giocare, tutto qui". E come hanno fatto notare ad Alex nel corso dell'intervista, di sicuro Neymar sarebbe felice di poter "utilizzare" la caviglia di un altro talento del suo calibro.