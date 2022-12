Tite annuncia cambi per il Camerun. Dani Alves sicuro: "Il Brasile migliore"

Il ct del Brasile, Tite, ha annunciato cambi in conferenza stampa per la gara contro il Camerun parlando della formazione verdeoro che ha in mente per domani. "Abbiamo in rosa 26 giocatori di altissimo livello. Chi giocherà? Penso che avranno spazio Fabinho, Ederson, Martinelli e Gabriel Jesus", ha detto il ct verdeoro. Il Brasile è già qualificato matematicamente agli ottavi di finale e mancheranno gli infortunati Neymar, Danilo e Alex Sandro. "Avevo un allenatore, che all'epoca parlava così, quando c'erano tre sostituzioni: 'Sono tre che entreranno in campo per decidere la partita'. Figuriamoci ora che ci sono cinque cambi. Chiunque, prima o dopo, può e deve dare il suo contributo", ha spiegato Tite.