Danilo, recupero lampo: a disposizione per Brasile-Corea del Sud

Buone notizie per il Brasile e per Tite. Dopo che il terzino sinistro Alex Telles e l'attaccante Gabriel Jesus sono stati esclusi dal Mondiale a causa degli infortuni subiti nella sconfitta per 1-0 contro il Camerun, arrivano novità positive per la nazionale brasiliana. Come riporta TNT Sports BR, infatti, Danilo tornerà a disposizione di Tite per l'ottavo di finale contro la Corea del Sud in programma lunedì. Sicuramente sarà disponibile per la sfida, non si sa se sarà titolare o partirà dalla panchina.