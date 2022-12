Brasile, Neymar segna e corre in tribuna: ecco a chi ha dedicato il gol

Mondiali Qatar 2022, Brasile-Corea del Sud: la dedica speciale di Neymar dopo il gol

Per lui si tratta del primo gol in questa edizione del Mondiale (è uno dei 3 giocatori brasiliani della storia - insieme a Pelé e Ronaldo - in grado di segnare in 3 diverse edizioni della manifestazione iridata), il numero 76 in 123 presenze con la Selecao: ora O Rei, recordman assoluto dei bomber della nazionale brasiliana, è solo a una rete di distanza. L'esultanza, poi, è speciale: Neymar, infatti, si dirige verso la tribuna per dedicare la marcatura al compagno di squadra Telles, out per l'infortunio riportato nella sfida contro il Camerun. Un bel gesto che non è passato inosservato.