Brasile-Croazia, le parole di Danilo e Tite. E le ultime sulle condizioni di Alex Sandro

"Dove giocherò contro la Croazia? Dobbiamo aspettare il rientro di Alex Sandro oggi, spero possa essere disponibile. Quanto a me, sono disponibile, sto bene. Per quanto riguarda giocare a destra, a sinistra o al centro della difesa, non mi importa. L'ho mostrato diverse volte. Per me è qualcosa di naturale. Penso che nei prossimi anni sarò al centro della difesa, dove mi sono divertito di più. Ma l'allenatore prenderà sicuramente la decisione migliore". Lo ha dichiarato Danilo in conferenza stampa alla vigilia di Brasile-Croazia, quarto di finale del Mondiale in Qatar. Il difensore della Juventus e della nazionale brasiliana ha aggiunto, sull'importanza di avere Ronaldo il Fenomeno vicino alla squadra brasiliana in Qatar: "È molto importante avere Ronaldo come nostro sostenitore. Nel 2002, mentre Ronaldo segnava il gol in finale, io correvo per il mio quartiere con la bandiera in mano. Ha un'aura diversa. Speriamo che giocatori di questo calibro possano sostenerci e incoraggiarci. Ci dà una maggiore energia".