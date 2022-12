Brasile, Tite lascia: "Finito un ciclo". I tifosi verdeoro sognano Guardiola!

DOHA (Qatar) - L'avventura del Brasile ai Mondiali 2022 è finita ai quarti di finale per mano della Croazia dopo i calci di rigore. Vano il gol storico di Neymar per la Selecao di Tite che nel post-partita ha annunciato il suo addio dalla panchina verdeoro: "È una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Confermo che è la fine del ciclo, lo avevo detto più di un anno e mezzo fa. Non è vero che eravamo disorganizzati difensivamente sul gol della Croazia. Stavamo costruendo un'azione offensiva, poi una palla in profondità dopo un recupero loro ci ha messo in difficoltà: siamo riusciti a chiudere la parte centrale, ma la deviazione ha condizionato il tiro. Perché Neymar non ha tirato il rigore? Era l'ultimo rigorista, quando c'è questa pressione deve tirare il giocatore di maggior qualitàe con più forza mentale".

Brasile, il dopo Tite: si sogna Guardiola

Inizierà la caccia al sostituto di Tite e i tifosi verdeoro hanno un solo sogno: Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City era già stato associato alla nazionale brasiliana ad inizio anno quando il portale Globo Esporte aveva anche riportato il potenziale accordo da 4 anni a 12 milioni a stagione per l'ex allenatore del Barcellona. Un rumor nato perché, si vociferava, che il numero uno del calcio brasiliano Ednaldo Rodrigues avesse avviato una trattativa con alcune persone vicine a Guardiola per proporgli la panchina della Selecao proprio dopo i Mondiali del Qatar.

Brasile, Casemiro: "Avevamo la vittoria in pugno, ci è sfuggita"

Il giocatore del Manchester United Casemiro ha parlato sconsolato a fine partita: "Tutte le sconfitte sono dolorose, in particolare quando hai un obiettivo, un sogno, per il quale lavori da quattro anni. Ora mi è molto difficile trovare le parole per descrivere cosa prova, ma bisogna rialzare la testa e andare avanti perché la vita continua. Siamo molto tristi, abbiamo dato tutto e in particolare ci fa male il modo in cui tutto questo è accaduto. Avevamo la vittoria in pugno, e ci è sfuggita. E ora per noi è un momento molto difficile. Però nella vita succedono anche queste cose, e ora bisogna rialzarsi e andare avanti - aggiunge sul suo futuro nella Selecao - Ho solo 30 anni momento e sto vivendo il miglior momento della mia carriera. Ci sarà la concorrenza dei ragazzi più giovani, ma io sto bene e felice del club in cui sto. Quanto alla Selecao, abbiamo perso un'opportunità ma ce ne saranno altre e bisogna anche vedere chi sarà il nuovo allenatore. Ma in questo momento ho bisogno soprattutto di calma e di smaltire la delusione".