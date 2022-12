Dal Brasile: "Ipotesi Ancelotti per il dopo Tite"

TORINO - Crescono le quotazioni di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile . Almeno questo è quello che dicono i media locali, in particolare il portale Uol, che sottolinea come l'allenatore italiano, attualmente al Real Madrid, possa essere il successore di Tite dopo l'eliminazione della Seleçao ai quarti di finale dei Mondiali. Secondo le loro indiscrezioni la Federcalcio brasiliana vorrebbe che, in vista della Coppa del 2026, la squadra sia diretta da un "allenatore di peso" come Ancelotti. Già a ottobre, prima dell'inizio della Coppa del Mondo, emissari della Cbf avevano parlato con l'italiano , visto che Tite aveva già anticipato le sue dimissioni a prescindere dai risultati ottenuti nel Qatar.

Brasile, i possibili scenari in panchina

L'allenatore si sarebbe mostrato aperto al dialogo e avrebbe proposto di andare avanti nei colloqui, ponendo però come condizione che si stabilisca in Brasile solo dopo la fine della stagione in corso in Spagna, nel giugno 2023. Il tecnico del Real Madrid sarebbe inoltre intenzionato a trattare la risoluzione del suo contratto, che scadrà nel 2024. Il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di contrattare uno straniero. Un altro nome che era stato accostato alla panchina verdeoro è quello di Pep Guardiola, che però non avrebbe accettato. Negli ultimi giorni invece si è parlato pure di Luis Enrique, Mourinho e Abel Ferreira, il portoghese che dirige il club brasiliano Palmeiras.