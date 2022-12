Brasile furioso con Neymar: cosa ha fatto dopo il flop Mondiale

Il Mondiale in Qatar si è concluso in anticipo per il Brasile, eliminato dalla Croazia ai quarti di finale. La delusione per i tifosi brasiliani è stata grande e nelle ultime ore in Brasile è scoppiata una bufera con Neymar al centro delle critiche, non per le sue prestazioni in campo ma per il suo atteggiamento dopo la pesante eliminazione contro la Croazia. L'attaccante del Psg, infatti, a poche ore dall''uscita al Mondiale, ha organizzato una festa nella villa della sorella Rafaella a San Paolo con tante celebrità, modelle e anche compagni di nazionale reduci dall'eliminazione in Qatar, come Antony.