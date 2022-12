Danilo: “Una gioia vedere bambini e giovani tifare per la nazionale. Il calcio cambia la vita”

"Al termine di un altro Mondiale, tra l'altro incredibile, e dopo qualche giorno passato a riflettere e a digerire la sconfitta, cosa normale in questo sport, sono arrivato alla conclusione che il calcio cambia la vita. Certo, non riuscire a raggiungere l'obiettivo anche dopo tanto impegno, dedizione, seria pianificazione e tanto altro, è qualcosa che non sarà facile dimenticare. Questa spedizione tecnica, guidata da Tite , ha alzato tutti i livelli per quanto riguarda la professionalità e l'alto livello di preparazione all'interno della selezione. E merita di essere rispettato come tale. Atleti con carriere estremamente vittoriose e giovani con un incredibile futuro davanti a loro, hanno offerto tutto il possibile. Che non è bastato, ma che merita tutto il rispetto. Forse in futuro non ci saranno più Danilos, Tiagos, Danis, ma ci saranno sempre Vinicius, Raphinhas, Rodrygos, che meritano sostegno. Sono il presente e il futuro della squadra brasiliana. Pertanto, rafforzo la parte in cui ho detto che il calcio cambia la vita. O pensi che un ragazzo di Bicas, nell'interno del Minas Gerais, potrebbe girare il mondo facendo sentire la sua voce, se non fosse per il calcio?! Forse. Ma sarebbe molto più difficile!"

Danilo: "Bello vedere il paese unito"

"Mi ha fatto molto piacere vedere la maggioranza dei brasiliani unirsi in una grande sinergia per il calcio brasiliano, dopo un momento così critico delle elezioni che ha diviso tante amicizie e famiglie.Ho visto anche molti giornalisti, reporter e la stampa in generale, fare il tifo per il Brasile e, come ho sempre desiderato, discutere di calcio in modo leale e serio. Ma quello che mi ha soddisfatto di più è stato vedere bambini e ragazzi che brillavano gli occhi per la selezione. Per Richarlison, per Neymar, per Vini... per tutta la squadra brasiliana. Forse era questa la nostra missione in questo Mondiale: salvare questa identità. Penso che questo sia il modo. Il calcio ti insegna tanto e ti fa prendere voli che potresti realizzare solo nei tuoi sogni. Sono sicuro che il calcio mi ha cambiato la vita e lo dico soprattutto ai giovani: ogni volta che c'è un dubbio su quale strada seguire, in questo mondo pieno di insidie, scegliete lo sport.

Lo sport cambia e salva vite! Viva il calcio"