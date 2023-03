Loew nuovo ct del Brasile: l’ultima clamorosa ipotesi dalla Germania

Nome nuovo per la panchina del Brasile. Joachim Loew si è aggiunto alla lunga lista di candidati per la guida tecnica della Selecao. Lo riporta la Bild, secondo cui il 63enne ex ct della Germania campione del Mondo nel 2014, dopo aver lasciato la nazionale tedesca dopo gli Europei del 2021, starebbe pensando di tornare in pista proprio sulla panchina dei brasiliani.