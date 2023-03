Juventus, Bremer convocato in extremis dal Brasile: il motivo

Il difensore della Juventus Bremer è stato convocato dalla nazionale di calcio del Brasile, impegnata il 25 marzo in amichevole contro il Marocco. Il centrale bianconero è stato chiamato in extremis dal ct dei verdeoro Ramon Menezes per sostituire l'infortunato Marquinhos. Stesso discorso per l'attaccante Yuri Alberto, convocato per sostituire Richarlison.