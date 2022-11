Clamoroso Onana! Fuori rosa prima di Camerun-Serbia: il motivo

André Onana è stato "escluso" dalla partita contro la Serbia per motivi disciplinari. Il portiere del Camerun, come rivelato da una fonte della Federcalcio camerunense (Fécafoot), è fuori rosa per la sfida del secondo turno della fase a gironi del Mondiale in Qatar. "Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po' la vita", ha spiegato la fonte, che non ha specificato però il motivo preciso e la durata di tale provvedimento. L'estremo difensore dell'Inter, titolare nel match d'esordio del Camerun contro la Svizzera, è stato messo fuori rosa e sostituito da Devis Epassy.