Camerun, la decisione ufficiale su Onana: il comunicato

TORINO - Dopo l' esclusione dal match con la Serbia , ecco che arriva il provvedimento disciplinare nei confronti del portiere del Camerun, André Onana . L'estremo difensore dell'Inter è stato temporaneamente sospeso per motivi disciplinari dalla Federazione presieduta da Samuel Eto'o, che "dà il suo pieno appoggio alle scelte del commissario tecnico e al suo staff, nell'attuazione di una linea di condotta volta a preservare la disciplina, la solidarietà e la coesione all'interno del gruppo". La decisione arriva a seguito di una discussione con il ct Rigobert Song per via di divergenze dovute a differenti visioni tattiche.

Il Camerun sospende Onana

"Mi sono preso il rischio - aveva detto il ct camerunese - di lasciare fuori Onana per motivi disciplinari, ma io sono come un padre per questi giocatori e devo garantire che venga rispettata la disciplina. Tutti sono obbligati ad avere un comportamento esemplare per la crescita della squadra. Lui è stato uno dei portieri migliori d'Europa e la sua qualità non può essere messa in dubbio. Gli ho chiesto di aspettare, vediamo se si comporterà secondo le nostre regole. Se continuerà con noi dipende anche da lui". In questo momento Onana si trova in hotel per valutare il da farsi.