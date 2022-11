Croazia, Modric come Cristiano Ronaldo: “Se vinco i Mondiali mi ritiro”

DOHA (Qatar) - Mercoledì mattina (ore 11) sarà la volta del debutto ai Mondiali di Qatar 2022 della Croazia di Luka Modric impegnata contro il Marocco. Il ct Zlatko Dalic ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia: "Abbiamo sfruttato questo tempo negli ultimi giorni per abituarci alle condizioni, i ragazzi hanno fatto la loro parte il più possibile e sono pronti per la partita di domani. Sono soddisfatto di tutto, Livaja si è ripreso e non ha problemi. Formazione? Abbiamo risolto tutto ciò a cui pensavamo, abbiamo scelto il meglio in questo momento. Abbiamo un mix di gioventù ed esperienza e penso che andassimo molto d'accordo".