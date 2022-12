Vlasic! E il Toro resta al Mondiale

TORINO - E pazienza se Juric non avrà Vlasic per il ritiro spagnolo. Il suo “pupillo”, infatti, è stato grande protagonista della Croazia contro il Giappone. Il granata è entrato al 9' del primo minuto dei supplementari ed è poi stato il primo biancorosso a calciare i rigori. E non ha sbagliato. La sua realizzazione è stata importante perché ha smontato i nipponici ed esaltato i compagni, che hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale. Ribadiamo: Vlasic è stato importantissimo perché il primo rigore porta responsabilità ed è fondamentale. Juric, da buon croato, ha esultato per la vittoria della sua Nazionale e anche solo per un istante non ha pensato al Toro. Pazienza, dunque, se il giocatore resterà ancora in Qatar invece che aggregarsi alla squadra. Ricordiamo che per Juric il trequartista è l'unico giocatore indispensabile. Tempo fa aveva ricordato: «Vlasic, considerate le sue caratteristiche, le capacità e l'imprevedibilità è l'unico giocatore che non metto mai in discussione». Per la cronaca, il croato in maglia granata ha collezionato in campionato 15 presenze e realizzato quattro gol.