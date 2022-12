Ivana Knoll tra l’Argentina e la finale: “Se la Croazia vince il Mondiale…”

TORINO - Seconda semifinale di un Mondiale consecutiva per la Croazia, la terza della sua storia. Una generazione d'oro, quella di Modric&co., che merita di essere celebrata come si deve. Questo è quello che pensa anche Ivana Knoll, ex Miss Croazia, una sorta di madrina di questa edizione della Coppa del Mondo con il suo abbigliamento sexy sfoderato in ogni partita e i tanti titoli che le ha dedicato la stampa internazionale (compresi quelli che l'hanno accusata di essere irrispettosa nei confronti della cultura mediorientale).

Croazia, la promessa di Ivana Knoll

E adesso ne ha meritato di sicuro un altro con la sua promessa hot data alla nazione croata. Alla domanda ricevuta da parte della stampa tedesca su cosa avrebbe fatto se la Croazia fosse diventata campione del mondo, infatti, la modella, che in quel momento indossava solo una bandiera croata, ha detto: "Se ciò accade, la bandiera cade...". Insomma, in caso di successo in Qatar seguirà un nudo integrale come premio per i croati. E non solo per loro...