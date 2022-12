Vlasic, i rigori perfetti e quel riscatto del Torino

TORINO - Nikola Vlasic il killer, senza paura. Quel rigore calciato perfettamente, contro il Brasile, ha rilanciato l'immagine del talento del Toro: uno senza paura. Inizia la serie, conduce la Croazia in semifinale con l'aiuto dei compagni e soprattutto del super portiere Livakovic . Vlasic festeggiato dal club granata e dalla sorella Blanka , ex campionessa di salto in alto.

Torino, West Ham e Vlasic da riscattare

E come sarà ora il futuro di Vlasic? Il prezzo fissato a suo tempo dal West Ham per il riscatto è di 15 milioni. Difficilmente il Torino attingerà a una tale somma. Per questo chiede lo sconto da mesi, il ragazzo si trova a meraviglia con il tecnico connazionale e in maglia granata si è rilanciato dopo le panchine in Premier. Il Mondiale, dove di solito entra nel finale, lo conferma implacabile e decisivo. In semifinale con la Croazia c'è anche Niko che adesso si aspetta mosse per l'avvenire. Come ha detto di recente: a Torino sta bene, ma si vedrà...