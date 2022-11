Francia, allarme Benzema: salta l'Australia e Mondiale a rischio

DOHA (Qatar) - Allarme Karim Benzema per la Francia di Didier Deschamps, ad appena 3 giorni dal debutto nel Mondiale contro l'Australia previsto per il prossimo martedì 22 novembre. A tenere con il fiato sospeso i campioni del mondo, arrivati in Qatar senza alcuni big infortunati come Kanté, lo juventino Pogba, il milanista Maignan e il difensore del Psg Kimpembe, e già orfani dell'attaccante Nkunku, messo ko in allenamento da Camavinga, sono ora le condizioni del centravanti del Real Madrid.