Benzema salta il Mondiale, Deschamps non lo sostituisce: il post sui social

Karim Benzema salta i Mondiali in Qatar. L'attaccante del Real Madrid ha riportato una lesione al quadricipite della coscia sinistra e come riportato dalla nazionale francese sui social network non parteciperà al Campionato del Mondo. A sorpresa, il ct Didier Deschamps ha annunciato la decisione di non sostituire Benzema. "No", ha risposto infatti il ct francese a Telefoot, alla domanda su una possibile sostituzione con un altro giocatore, opzione che poteva esercitare fino a domani.