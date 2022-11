Francia-Australia, le parole di Deschamps su Benzema, Giroud e sul modulo

È giorno di vigilia per la Francia di Didier Deschamps. I campioni del mondo in carica sono chiamati a difendere il titolo e domani alle 20 italiane (22 locali) sfidano l'Australia nel match d'esordio ai Mondiali di Qatar 2022. I transalpini sono tra i favoriti della vigilia nonostante il forfait di Benzema all'ultimo minuto. Galletti che dovranno fare anche a meno dell'infortunato Pogba, con lo juventino a lavorare per recuperare prima possibile. Nella conferenza stampa della vigilia, il Ct della Francia ha presentato così la gara contro l'Australia: "Il gruppo si conosce. Ci sono giocatori più esperti di altri. Non c'è apprensione. Abbiamo fatto di tutto per far sì che il gruppo fosse al meglio per questa prima partita importante ma non decisiva. Abbiamo una squadra di altissimo livello".