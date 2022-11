"Zidane ct della Francia, c'è già l'accordo per il post Mondiale"

Zinedine Zidane diventerà ct della Francia dopo il Mondiale. Lo riportano Telemadrid e Mundo Deportivo, che parlano di un accordo di massima della Federcalcio francese con l'ex allenatore del Real Madrid per il post Qatar 2022. Didier Deschamps si prepara per il debutto contro l'Australia, da campioni in carica, ma intanto in Spagna già circolano voci sul suo futuro. Dopo 10 anni con ottimi risultati, l'ex centrocampista della Juventus molto probabilmente lascerà il suo posto al suo ex compagno di squadra in bianconero e in nazionale. Zizou del resto vuole tornare ad allenare e aspetta da tanto tempo la panchina della Francia.