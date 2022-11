Francia-Danimarca, Deschamps: "Varane sta bene". Su Dembélé e Argentina-Messico...

Dopo il 4-1 in rimonta contro l'Australia al debutto, la Francia sfida la Danimarca sabato alle 17 nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il Ct dei transalpini Didier Deschamps, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la gara: "Nell'analisi approfondita della partita contro l'Australia, ci sono tre situazioni, tra cui una perdita di palla, che dobbiamo fare meglio. Ci sono ovviamente delle cose che possiamo migliorare ogni volta, anche se abbiamo messo tante qualità offensive. L'ideale per tutte le squadre è essere pericolose e non subire gol. Facciamo in modo di avvicinarci alla partita perfetta,e questo passa attraverso scelte diverse, complementarietà". Sulla posizione di Dembélé commenta: "Ci sono giocatori offensivi capaci di difendere bene. Ha fatto enormi progressi in questo aspetto. Ha anche maggiori esigenze nel suo club. Quando giocava al Dortmund stava a centrocampo. Gli sforzi, preferisco che li faccia in direzione della porta avversaria. Ma a seconda della situazione, dovrà fare come ha fatto". "Fare gruppo è importante - continua Deschamps -, non ti farà vincere una partita, ma può farti perdere. L'unico vantaggio di non aver avuto alcuna preparazione è che i calciatori non escono da tre settimane dove i tempi sono un po' lunghi, siamo nel vivo della questione".