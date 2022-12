Rabiot, un Mondiale da insostituibile 4 anni dopo il gran rifiuto

DOHA (Qatar) - La Francia campione del mondo in carica affronterà mercoledì 12 dicembre (ore 20) la cenerentola dei Mondiali 2022, il Marocco , per provare a tornare in finale. La squadra di Deschamps ha superato con qualche difficoltà anche l'Inghilterra (2-1) dove, oltre al milanista Olivier Giroud , Adrien Rabiot si è confermato giocatore inamovibile per i galletti. Il centrocampista della Juventus ha confezionato un'altra prestazione importante per efficienza e sicurezza, eppure 4 anni fa il suo destino con i "Les Bleus" sembrava finito.

Francia-Rabiot e i Mondiali 2018

La squadra che vinse la Coppa del Mondo in Russia 4 anni fa infatti non aveva tra i convocati l'allora giocatore del Paris Saint-Germain a perché questi rifiutò il ruolo di riserva dei 23 giocatori chiamati sempre dal Ct Deschamps. Rabiot era reduce dalla sua miglior stagione con la maglia del Psg ma il Ct decise di non inserirlo nella lista dei 23, questa decisione fece molto arrabbiare il giocatore tanto da togliersi anche dalla lista dei papabili per una possibile chiamata di emergenza. Un caso che fece scalpore facendo anche intervenire il club parigino in difesa del suo giocatore: "Il Paris Saint-Germain non vuole interferire in una questione che riguarda soprattutto il giocatore e la selezione francese, ma intende ricordare il suo profondo attaccamento alle squadre nazionali e ai valori che incarnano"