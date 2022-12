Francia, l'incredibile statistica che preannuncia il trionfo Mondiale

TORINO - Se qualcuno non l'ha già fatto, e anche se la quota ora si è inevitabilmente abbassata, forse puntare un euro sulla Francia vincente del Mondiale è una mossa che può essere fatta. Già, e non solo perché i Campioni del Mondo in carica guidati da Didier Deschamps hanno dimostrato una forza formidabile, ma anche perché ci sono una serie di coincidenze che spingono verso quella direzione. Un gioco a incastri che prevede, suo malgrado, la presenza dell'Inghilterra, amuleto inconsapevole dei transalpini.