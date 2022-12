Ronaldo, il "Fenomeno" ora punta sulla Francia: "Sono favoriti"

TORINO - Dalle colonne de "L'Equipe", Ronaldo "Il Fenomeno", indica la Francia come favorita per la vittoria dei Mondiali in Qatar: "La mia previsione, prima dell'inizio dei Mondiali, era una finale tra Francia e Brasile. Ora il Brasile non c'è più; mentre la Francia conferma partita dopo partita di essere una delle più forti. Penso che sia la grande favorita. Hanno una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco".