Francia-Marocco, Deschamps: "Sappiamo cosa aspettarci". Su Griezmann e Upamecano...

Didier Deschamps, Ct della Francia, nella conferenza stampa della vigilia ha presentato la semifinale di Qatar 2022 contro il sorprendente Marocco. I transalpini, campioni in carica, dopo aver superato l'Inghilterra ai quarti, sono chiamati a fermare i Leoni dell'Atlanta. La selezione di Regragui è riuscita a scalzare Croazia e Belgio, nella fase a gironi, e Spagna e Portogallo, tra ottavi e quarti. Un solo gol subito, quello ininfluente contro il Canada. Un dato che sottolinea lo stesso tecnico francese: "Questa squadra ha una capacità difensiva molto buona. Questo non per ridurre la squadra marocchina a questo aspetto. Ha un'organizzazione molto efficace, molto razionale, dove i giocatori si sentono bene. Con calciatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male". Deschamps, però, ha fiducia nei suoi ragazzi: "Non mi sorprendono. Alcuni giocatori non avevano esperienza internazionale. Non sai mai come possono reagire, soprattutto emotivamente. C'è una dinamica positiva che si è instaurata. Ogni giorno è un piacere stare con questo gruppo. Siamo solo in semifinale. È già un buon risultato. Non c'è nessun segreto. Serve una combinazione di tante cose: la qualità dei giocatori, ma non basta, la forza collettiva, lo stato d'animo, sono fondamentali. Non esiste una ricetta miracolosa. Quattro anni fa, ci siamo arrivati ??in un certo modo. La parola d'ordine è adattarsi. Mi adatto alle situazioni, ai giocatori. Voglio ottenere il meglio da ogni giocatore".