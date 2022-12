Francia, Deschamps ammette: "Abbiamo avuto anche fortuna"

"L'emozione, la fierezza, l'orgoglio, oggi è stata una partita molto importante. Ormai è un mese che siamo insieme con i giocatori, non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna finora, i giocatori sono stati ricompensati come squadra e cercheremo il titolo domenica". E' il commento di Didier Deschamps dopo al termine della semifinale del Mondiale in Qatar vinta contro il Marocco per 2-0.