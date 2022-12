Francia, Benzema in finale? Deschamps non vuole parlarne. Cosa dice il regolamento

La Francia ha battuto il Marocco e ha conquistato la qualificazione per la finalissima del Mondiale contro l'Argentina . La nazionale di Deschamps ha l'opportunità di vincere per la seconda volta di fila il campionato del mondo, dopo il trionfo del 2018, ed entrare nella storia. La selezione francese è riuscita a raggiungere la finale nonostante l'assenza di uno dei suoi giocatori più importanti: il Pallone d'Oro Karim Benzema , che si è infortunato due giorni prima dell'esordio al Mondiale. Nella conferenza stampa post Marocco, un giornalista ha chiesto a Deschamps: “Benzema può tornare per giocare la finale del Mondiale?”. La non risposta del ct francese: "Non vi rispondo neanche, prossima domanda...”.

Benzema in Qatar per la finale: riceverà la medaglia

L'attaccante del Real Madrid non è mai stato ufficialmente rimpiazzato da Deschamps e risulta ancora tra i convocati della Francia. Benzema è tornato ad allenarsi a pieno regime con i blancos in Spagna ma ora tornerà in Qatar per la finalissima contro l'Argentina: sarà infatti presente in tribuna al Lusail Stadium, pronto a scendere in campo, per ricevere la medaglia d'oro o d'argento. Essendo ancora nell'elenco dei convocati di Deschamps, infatti, il Pallone d'Oro, in caso di trionfo dei transalpini, sarà anche lui campione del mondo.