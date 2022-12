Francia, alla scoperta di Kolo Muani gemello diverso di Mbappé

DOHA - Eroe per una notte. Quello che è successo allo stadio Al Bayt di Al Khor a 11 minuti dalla fine di Francia-Marocco è una fiaba. Un meraviglioso sogno che si è trasformato in realtà. I transalpini sono in vantaggio 1-0 e il ct blu Didier Deschamps decide di sostituire il provato Ousmane Dembélé, “star” del Barcellona, con la riserva Randal Kolo Muani, acquisto estivo dell’Eintracht Francoforte. Passano soltanto 44 secondi dal suo ingresso in campo ed ecco che si accende Mbappé nell’area di rigore marocchina: dribbla mezza squadra con una serpentina magistrale e poi serve un assist al bacio trasformato proprio da Kolo Muani, al suo primo pallone toccato, per il delirio di gioia di tutta la Francia a cominciare dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron il quale si alza dalla sua poltrona nel palco d’onore e applaude al gol che sancisce l’accesso alla finale di domenica contro l’Argentina.

Terzo gol più veloce Una rete che le statistiche collocano al 3° posto assoluto fra quelle più veloci firmate da un subentrante nella storia della Coppa del Mondo. Meglio di lui hanno fatto solo l’uruguaiano Richard “Chengue” Morales nel 2002, che segnò dopo appena 16 secondi, e il danese Ebbe Sand nel ’98, a bersaglio dopo 26 secondi. Ora che vale 30 milioni Il suo gol è stato televisto in tutto il mondo e ripreso dai siti Internet, sportivi e non, del pianeta. Di conseguenza anche il suo “rating” di mercato è schizzato in alto. Anche perché in questa prima stagione in Bundesliga sta già facendo molto bene: è autore di 8 gol (2 in Champions League: contro Marsiglia e Sporting Lisbona) e addirittura 11 assist in 23 presenze stagionali. Prelevato lo scorso luglio a parametro zero dal Nantes, era valutato una quindicina di milioni in estate mentre ora il responsabile del “Comitato Sportivo” delle “Aquile” Markus Krösche, ex Lipsia (dal 2021 ha preso il posto di Fredi Bobic, trasferitosi all’Hertha) chiede non meno di 30 milioni per lasciarlo, eventualmente, partire. Una plusvalenza enorme. E intanto l’ha blindato facendogli firmare un quinquennale.

Quasi due “gemelli” Incredibili le analogie fra Kolo Muani e Mbappé. Cominciamo con la città di nascita: per entrambi Bondy, comune situato una quindicina di chilometri a nord-est di Parigi. Anno di nascita: 1998 tutti e due. Mese di nascita. dicembre. Giorno di nascita: il 5 Randal, il 20 Kylian. Ruolo: attaccante. Nazione d’origine paterna: Repubblica Democratica del Congo. Lettera del cognome: emme. Insomma, potrebbero essere tranquillamente parenti, cugini oppure chissà fratelli o fratellastri se non proprio gemelli...