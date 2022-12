Francia, Benzema ha deciso: l’annuncio sui social

TORINO - Non c'era, Karim Benzema, nella finale della Coppa del Mondo persa dalla Francia contro l'Argentina ai calci di rigore. Il Pallone d'oro in carica ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Mondiali prima ancora dell'inizio del torneo, per un infortunio muscolare a cui sono seguite delle strane decisioni da parte dello staff tecnico francese, che di fatto lo hanno costretto a tornare a Madrid (dove pochi giorni fa ha anche disputato un'amichevole indossando la maglia delle Merengues).

L'infortunio solo per la Francia

Insomma, una situazione nebulosa e che adesso, con il senno del poi, è diventato un tema d'attualità pesante in Francia per via della delusione mondiale. Benzema infatti non è mai stato sostituito nella lista dei convocati di Didier Deschamps e c'erano state molte voci che ipotizzavano un suo recupero per la parte finale del torneo in Qatar. Di lui però aveva parlato il ct in conferenza stampa prima della finale, lasciando intendere che ci fosse qualcosa sotto che non era uscito allo scoperto.