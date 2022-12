Il Bayern al fianco di Coman: "Non c'e posto per il razzismo"

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco è sceso in campo per difendere il suo giocatore Kingsley Coman. Il calciatore francese, malgrado l'importante contributo nella rimonta nella finale dei Mondiali 2022 contro l'Argentina, ha fallito uno dei ue rigori fatali per il successo della Francia. L'ex Juventus è stato preso di mira sui social con molteplici insulti razzisti (come accadde a Rashford dopo gli Europie 2020) e il Bayern, pubblicamente sui suoi canali social, ha preso le difese del giocatore: "L'FC Bayern condanna fermamente gli attacchi razzisti contro Kingsley Coman! La famiglia dell'FC Bayern è al tuo fianco, caro King: il razzismo non ha spazio nello sport o nella nostra società".