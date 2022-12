Francia-Benzema è un caso nazionale. L'agente: "Era pronto dagli ottavi"

TORINO - Il ko della Francia nella finale dei Mondiali contro l'Argentina non è ancora stato digerito. E a rendere tutto più complicato, inoltre, ci si è messo il caso Benzema. Ad alimentarlo nelle scorse ore è stato l'agente del calciatore, Karim Djaziri, che ha caricato sui suoi social le immagini dell'infortunio di Benzema dopo i test che si sono svolti in Qatar, sostenendo che l'attaccante del Real avrebbe potuto tornare a disposizione del ct Didier Deschamps già a partire dagli ottavi di finale: "Ho consultato tre specialisti che hanno confermato la diagnosi secondo cui Benzema poteva essere idoneo dagli ottavi almeno per stare in panchina. Perché gli hai chiesto di andarsene così in fretta?". Pochi minuti dopo è arrivato pure il commento del diretto interessato, Benzema: "Perché una volta che lo guardi, lo sai!".