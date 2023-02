Varane, addio alla Francia: l'annuncio sui social

Altro addio alla Nazionale francese. Anche Raphael Varane, difensore del Manchester United, ha deciso di non giocare più per la Francia. Il campione del Mondo a Russia 2018 e secondo nel mondiale in Qatar ha annunciato la sua decisione di lasciare la selezione francese attraverso i propri canali social.

Varane e gli amici di Ronaldo allo United Varane e il post sui social per l'addio alla Francia "Rappresentare il nostro grande paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa speciale maglia blu, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare tutto, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che entriamo in campo. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che era il momento giusto per ritirarmi dal calcio internazionale. Da bambino ricordo di aver seguito Francia 98, questa squadra, questi giocatori che ci hanno fatto vivere emozioni indescrivibili. Sognavo di fare come i nostri eroi e, 20 anni dopo, ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita, che mi ha reso davvero orgoglioso. Abbiamo portato a casa la Coppa!! Non lo dimenticherò mai. Sento ancora ogni singola emozione provata quel giorno, 15 luglio 2018. È stato uno dei momenti più grandi e memorabili della mia vita" è la prima parte del messaggio del difensore francese sui social.