Galles, Page sfida l'Iran: "Entrambe obbligate a vincere, sarà una partita divertente"

DOHA (Qatar) - Il Galles di Gareth Bale si prepara alla sfida di venerdì contro l'Iran (ore 15) nella seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2022, già cruciale in ottica qualificazione. I "Draghi" infatti devono vincere per restare in corsa dopo il pareggio in extremis al debutto contro gli Stati Uniti, il ct Rob Page ha parlato così del match nella conferenza stampa della vigilia: "L'Iran vorrà avere una reazione. Avranno guardato il calendario e pensato dove potranno fare punti, entrambe le squadre devono vincere, e anche noi vogliamo vincere, quindi dovrebbe essere una partita divertente - aggiunge - Loro avevano di fronte un'ottima squadra (Inghilterra). L'Iran sarà deluso ma continuo a pensare che siano stati gol di qualità quelli che l'Inghilterra ha segnato. Cercheranno una reazione".