Germania, Sane ko: salta l'esordio contro il Giappone

La DFB, Federazione calcistica tedesca, ha annunciato che Leroy Sane ha accusato un problema al ginocchio che gli farà saltare sicuramente l'esordio contro il Giappone. Una brutta notizia per il ct della Germania Flick alla vigilia del debutto ai Mondiali di Qatar 2022 in programma mercoledì alle 14.

Qatar 2022, la Germania perde Sane per l'esordio contro il Giappone

L'esterno del Bayern Monaco non ha nemmeno svolto l'allenamento con il resto della squadra che, alle 10 in punto, ha iniziato la sessione presso il campo di allenamento dell'Al Shamal Sports Club vicino al quartier generale della DFB nel nord del Qatar. Non è nemmeno chiaro quando potrebbe tornare a disposizione. Sane arrivava alla competizione dopo un avvio di stagione super con i bavaresi: 10 gol e 6 assist in 19 presenze complessive. Intanto, dopo pranzo, la squadra si recherà a Doha, pernottando vicino allo stadio Khalifa prima della partita contro il Giappone.