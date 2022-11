Germania, tutto su bomber Fullkrug: il soprannome dato da Arnautovic e uno strano incidente

Fullkrug, le curiosità

Il soprannome del giocatore è "Lucke" (tradotto "Buco") e glielo aveva affibbiato il suo ex compagno di squadra, oggi attaccante del Bologna, Marko Arnautovic facendo un riferimento umoristico ai suoi denti superiori non perfettamente raggruppati. Proprio i denti sono protagonisti in un altri aneddoti sul centravanti tedesco: quando giocava nell'academy del Werder fu portato in ospedale perché gli venisse rimosso dalla fronte il dente di un compagno. E poi quando tornò al Werder nel 2019, dopo 3 anni all'Hannover, i Grun-Weissen pubblicarono sui loro canali social solo il primo piano del "sorriso" del giocatore. Infine la sua pomp-up song per caricarsi prima di entrare in campo è la canzone cult di Rocky III "Survivor - Eye of the tiger".