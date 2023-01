La confessione di Kimmich: "Dopo l'eliminazione dal Mondiale ho rischiato di sprofondare"

DOHA (QATAR) - Nonostante abbia appena 27 anni, Joshua Kimmich ha praticamente vinto tutto, o quasi, con il Bayern Monaco . Con la nazionale maggiore tedesca, però, non gli è andata così bene. Eliminati ai gironi a Russia 2018, i campioni del mondo 2014 hanno infatti "fallito" anche a Qatar 2022. Un colpo durissimo per i teutonici, tra le principali indiziate al successo finale ogni volta che si gioca una competizione così importante.

Le incredibili dichiarazioni di Kimmich

L'esterno classe '95, a Doha con i bavaresi in vista della ripresa della Bundesliga, ha confessato di aver rischiato la depressione dopo l'eliminazione al Mondiale: "Se non sono andato a fondo è grazie ai miei tre figli, quando sono con loro ho tante altre cose da fare. Dopo la partita, ho lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento, non è facile superare cose del genere", ammette Kimmich che dopo la gara col Costa Rica aveva parlato di "giorno peggiore della mia vita" e del timore di "cadere in un buco senza fondo".