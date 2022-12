André Ayew, confessione shock: il lutto e la figlia in ospedale durante il Mondiale

Il Mondiale in Qatar 2022 non è stato facile per André Ayew , che dopo aver incassato l'eliminazione del Ghana , ha subito un altro duro colpo. Il calciatore ha infatti confessato di aver subito un terribile lutto : "Ho peso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo". Ma non è finita qui, poiché a questa tragedia se ne stava aggiungendo un'altra: "Anche mia figlia è stata portata d'urgenza in ospedale dopo l'Uruguay", ha scritto il numero 10 della nazionale ghanese su Instagram.

Le parole di André Ayew

Poi ha aggiunto: "Grazie all'Onnipotente Allah, sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliorare in futuro, e così credo lo faranno le Black Stars". Poi ha concluso con i ringraziamenti: "Grazie a tutti per le vostre preghiere e per il sostegno incondizionato. Riposa in pace Adam". Parole emozionanti per uno dei due figli della leggenda Abedì Pelé, che nonostante tutto è sceso in campo per disputare la partita contro i lusitani, poi persa con un 3-2 in favore della squadra di Ronaldo.